Optibrut-broederij krijgt optimale kuikenopslag

Kuikenbroederij Optibrut krijgt als eerste in Europa 2 HatchCare Chick Storage Rooms.

Dit zijn speciale ruimten waarin ééndagskuikens onder optimale omstandigheden tijdelijk verblijven voor ze de vrachtwagen in gaan voor transport naar het vleeskuikenbedrijf. In de verlichte ruimten heerst een optimaal klimaat en de kuikens beschikken er over voer én drinkwater. In de 2 ruimten kunnen 276.000 kuikens. Eind van dit jaar wordt met de installatie begonnen. Optibrut verwacht de ruimten in het voorjaar van 2019 in gebruik te nemen.

Kuikens ook voorzien van drinkwater

De in november 2017 in gebruik genomen Optibrut-broederij van de Nederlanders Klaas Knol en Hans Groot Koerkamp, is ingericht met HatchCare-uitkomstkasten met verlichting, waarin de kuikens direct na uitkomst voer en drinkwater kunnen opnemen.

Dat voer blijft beschikbaar, want het zit in de bakken waarin de kuikens worden vervoerd. In de HatchCare Chick Storage Rooms krijgen de kuikens nu dus ook drinkwater. Tot zij op transport gaan, want in de vrachtwagen is geen drinkwater beschikbaar.

In de Verenigde Staten en in Canada is al een broederij met deze speciale kuikenopslagruimten.