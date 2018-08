ILT-uitbraken bij pluimvee houden aan

Het aantal uitbraken van ILT (Infectieuze Laryngotracheïtis) op pluimveebedrijven blijft relatief hoog.

De laatste 2 maanden is er op 9 pluimveebedrijven ILT vastgesteld, meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Sinds half 2017 is het aantal ILT-uitbraken omhoog gegaan. Van de meest recente uitbraken waren er 7 in het zuiden van Nederland; in (Noord)oost-Brabant en Noord-Limburg (postcodegebieden 54 en 58). 6 daarvan waren op vleeskuikenbedrijven, 1 op een bedrijf met opfokleghennen.

Hygiënemaatregelen

Volgens de GD lijkt de uitbraak in die regio nu onder controle, hoewel de gezondheidsdienst het nog te vroeg vindt daarover definitieve conclusies te trekken. In de regio zijn hygiënemaatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Naast de uitbraken in het Zuiden was er nog een uitbraak op een vermeerderingsbedrijf in Friesland en 1 op een vleeskuikenbedrijf in Drenthe.

Bron: GD

In 2 jaar 46 uitbraken

In Nederland zijn de afgelopen 2 jaar 46 ILT-uitbraken vastgesteld, waarvan 21 in 2017 en 25 in 2018 tot en met juli. In heel 2016 was er maar sprake van 8 uitbraken en in de eerste helft van 2017 slechts van 1. Vanaf juli vorig jaar ging het aantal ILT-uitbraken omhoog. In eerste instantie met name bij leghennen maar de laatste maanden relatief meer bij vleeskuikenbedrijven.