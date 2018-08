Gros Duitse importeieren uit Nederland

Nederland is de belangrijkste buitenlandse toeleverancier van consumptie-eieren in Duitsland.

In de eerste 5 maanden van dit jaar kwam 76,1% van de schaaleieren die onze oosterburen importeerden uit Nederland. Dit blijkt uit statistieken van Destatis, het Duitse CBS. Het ging in die 5 maanden in totaal om 2 miljard eieren uit Nederland. Dit meldt marktonderzoeksbureau MEG Eier & Geflügel in Bonn.

Nederlandse eieren in Duitse voedingsdistributie

Als gevolg hiervan worden Nederlandse eieren ook vaak in de Duitse voedingsdistributie aangetroffen. Uit cijfers van huishoudpanel GfK was in de eerste helft van 2018 van alle door Duitse huishoudens gekochte eieren 18,2% gestempeld met NL. In die periode was van de huishoudelijke eieraankopen 80,6% van Duitse herkomst, dat is 0,3 procentpunt meer dan in de eerste 6 maanden van 2017. In de tweede helft van 2017 was het aandeel Duitse eieren hoger, namelijk 82,3%, maar in dat tijdvak waren Nederlandse eieren schaars vanwege de fipronil-affaire.

Nederlandse pakstations sorteren veel eieren voor Duitse afnemers. - Foto: Hans Bijleveld

Aandeel andere herkomstlanden 1,2%

Het aandeel van andere herkomstlanden bedroeg slechts 1,2%. Dit is opmerkelijk, want van januari tot en met mei importeerde Duitsland 385 miljoen schaaleieren uit Polen, dat is 14,5% van alle import-eieren. De Poolse eieren vloeien vrijwel uitsluitend naar de verwerkingsindustrie en out-of-home-consumptie.