Excursies naar kippenuitlopen met bomen

Pluimveehouders kunnen een kijkje nemen bij collega’s die hun kippenuitloop combineren met boomteelt.

In het project ‘Agroforestry in kippenuitlopen’ doen Stichting Probos, Face the Future en het Louis Bolk Instituut onderzoek naar de voordelen van deze vorm van agroforestry (boslandbouw). Dat is het combineren van bomen met landbouwactiviteiten.

CO2 vastleggen door bomen

Het project is een van de pilotprojecten naar de CO 2 -vastlegging door bomen. In het regeerakkoord staat de doelstelling om in 2030 per jaar 1,5 miljoen ton CO 2 extra vast te leggen in landgebruik, waaronder bos.

In september zijn excursies naar 4 voorbeeldlocaties. Het betreft kippenbedrijven met: