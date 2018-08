EU importeert 10% minder kip

De Europese Unie heeft in de eerste helft van 2018 ruim 10% minder pluimveevlees geïmporteerd.

Dat komt doordat de invoer uit Brazilië stokt. 20 exporterende locaties van Braziliaanse slachterijen mogen sinds april dit jaar niet meer naar Europa exporteren. De Europese Unie verbood de export na corruptieschandalen in de Braziliaanse vleesindustrie.

Thailand nu grootste exporteur

Brazilië is normaal de grootste exporteur van pluimveevlees naar Europa, maar wordt dit jaar van die troon gestoten door Thailand. In de eerste helft van dit jaar importeerde de EU 151.449 ton pluimveevlees uit Thailand. Dat is een stijging van 7% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2017.

Daarnaast kwam135.606 ton pluimveevlees uit Brazilië (-41%). Die twee landen samen waren goed voor bijna driekwart van het pluimveevlees dat de EU importeerde.

Oekraïne op plaats 3

Uit Oekraïne kwam 62.285 ton, bijna 16% van de totale invoer en bijna een verdubbeling (+80%) ten opzichte van de invoer in de eerste zes maanden van 2017.

Ook uit andere landen steeg de invoer, hoewel daar relatief beperkte volumes vandaan komen:

uit Chili met 87% naar 21.911 ton

uit China met 20% naar 11.700 ton

uit Argentinië met 32% naar 4.476 ton

In totaal importeerde de EU tot en met juni 392.361 ton pluimveevlees.