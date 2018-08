Duitse pluimveesector wil dat retail meer betaalt vanwege droogte

ZDG, de overkoepelde organisatie van de Duitse pluimveesector, wil dat supermarkten meer gaan betalen voor pluimveevlees. Dit omdat grondstofprijzen vanwege de droogte omhoog gaan.

Het kan niet zo zijn dat de extra kosten alleen voor rekening komen van de producenten en slachterijen, vindt de organisatie, zeker niet omdat die veroorzaakt zijn door extreem weer waar niemand invloed op heeft. ZDG wil daarom dat de retail en uiteindelijk de consument meer gaan betalen om de gestegen grondstofkosten te compenseren.

De mengvoerprijzen stijgen door de aanhoudende droogte in Noord- en Oost-Duitsland, die in sommige delen van het land leidt tot misoogsten. De Duitse tarweprijs is 25% hoger dan vorig jaar, volgens ZDG. Omdat de voerkosten goed zijn voor een groot deel van de totale productiekosten, stijgen de productiekosten nagenoeg evenredig voor pluimveehouders.

ISN: varkenshouders moeten niet in paniek raken

Het geldt overigens niet alleen voor pluimveehouders. Ook varkenshouders houden met argusogen de mengvoerprijzen in de gaten. De Duitse varkenshoudersorganisatie ISN maande zijn leden echter vorige week nog rustig te blijven.

ISN zei varkenshouders niet in paniek te raken, omdat er nog te veel onbekende variabelen zijn om een betrouwbare voorspelling te doen over waar de mengvoerprijzen naartoe gaan. Zo is niet te voorspellen voor welke prijzen voergraan interregionaal te verkrijgen zal zijn, wat de sojaprijzen gaan doen en wat het effect op de markt zal zijn van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.