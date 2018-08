Cobb Herveld krijgt status AI-compartiment

Het Cobb basisfokbedrijf in Herveld heeft onlangs de compartimenteringsstatus gekregen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

Dit betekent dat deze locatie als een apart AI-compartiment wordt beschouwd, naast de 20 regionale AI-compartimenten in Nederland. Deze compartimenteringsstatus is erg belangrijk voor het fokbedrijf omdat het dan nog fokproducten mag blijven exporteren bij een uitbraak van AI in ons land. Herveld is het enige basisfokbedrijf van pluimveefokbedrijf Cobb-Vantress buiten de Verenigde Staten. De andere 6 liggen in de VS.

Het basisfokbedrijf wordt als apart AI-compartiment beschouwd. - Foto: Cobb-Vantress

Strenge eisen

“Om de compartimentsstatus te behalen en te behouden, moeten bio-security, operationele procedures, afscheiding en bewaking aan de strengste eisen voldoen. Het was van cruciaal belang dat we aantoonden dat het complete basisfokbedrijf gescheiden is van de rest van de pluimvee-industrie in Nederland”, zegt Neeltje van Horen, hoofd van het facilitaire team. “We hoefden nauwelijks iets aan onze werkwijzen te veranderen, maar moesten wel met extra checks aantonen dat we zeer hygiënisch werken en alle mogelijke maatregelen nemen om AI buiten de deur te houden”, vult bedrijfsleider Mijndert Heineke aan. Cobb is zo’n 2 jaar bezig geweest om deze AI-compartimenteringsstatus te verkrijgen.

Bedrijfsleider Mijndert Heineke en Neeltje van Horen, hoofd van het facilitaire team, met het AI-compartimenterings-certificaat. - Foto: Cobb-Vantress

Enige in Nederland

Op dit moment is Cobb Herveld de enige in Nederland die dit certificaat heeft. In 2012 had Verbeek dit certificaat voor zijn vaccinbroederij in Biddinghuizen, maar dit certificaat is vervallen.

Pluimveefokbedrijf Hendrix Genetics hoopt dit certificaat binnen een maand te verkrijgen voor zijn fokbedrijven in Landhorst en Siebengewald en de broederij voor ISA-leg(groot)ouderdieren in Boxmeer.