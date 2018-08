CDA Gelderland wil promotie Gelders ei

De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil weten wat Gedeputeerde Staten tot nu toe heeft gedaan om het Gelders ei te promoten na de fipronil-crisis.

In augustus 2017 hebben Gedeputeerde Staten, op verzoek van het CDA, aangegeven te gaan werken aan een imagocampagne van het Gelders Ei, om de pluimveesector te ondersteunen. En wat je belooft moet je ook doen, aldus Statenlid Engelina van Steenbrugge.

Moeilijke tijden

Tijdens de commissievergadering van 21 februari 2018 heeft het CDA navraag gedaan wat Gedeputeerde Staten al aan campagnes heeft uitgezet of uitgevoerd. Er werd toen gemeld dat Gedeputeerde Staten aanwezig waren in de Grüne Woche in Duitsland. Verder was er niets gebeurd. Het CDA wil nu weten of dit alles is en wil meer inzet om het ei te promoten. Statenlid Van Steenbrugge heeft daarom begin augustus schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. “De positie van het Nederlandse en Gelderse ei in het buitenland maakte moeilijke tijden. En nog. Er zijn nog steeds pluimveebedrijven die op slot zitten en geen eieren mogen afleveren waardoor verkoop niet mogelijk is. Ook de kippen bij diverse bedrijven zijn nog niet fipronil vrij. Het CDA heeft hier zorgen over.”

Creatieve ideeën

Van Steenbrugge verwacht van Gedeputeerde Staten ‘creatieve ideeën’. Als het aan het CDA ligt, komt er een door de provincie betaalde reclamecampagne om het Gelderse ei te promoten in het buitenland. “We hebben de campagne ‘Gelderse Streken’. Je zou zo’n type campagne kunnen opzetten om Gelderse eieren aan de man te brengen”, legt ze uit.

Een poll op de site van dagblad De Gelderlander over dit onderwerp leverde weinig steun op voor het initiatief van de CDA. De stelling ‘Dat de provincie Gelderse eieren moet promoten in Duitsland, is grote onzin’ kreeg bijna twee derde tegenstemmers.