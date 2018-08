BMC Moerdijk draait weer

Mestverbrandingscentrale BMC Moerdijk draait sinds deze week weer. BMC meldt dinsdag 7 augustus weer te zijn gestart met het verwerken van pluimveemest.

De centrale lag vanaf begin mei stil vanwege grote onderhoudswerkzaamheden, die 6,5 week langer duurde dan in eerste instantie ingeschat, omdat extra werk nodig was aan de stoomturbine. De bedoeling is dat de installatie nu weer tot tenminste 2029 mee kan. Belangrijke onderdelen van de installatie zijn geïnspecteerd en gereviseerd.

Opnieuw jaren betrouwbaar mest verwerken

Luc Westdorp, operationeel directeur van BMC Moerdijk, laat weten: “Nu deze grote revisie succesvol is afgerond, kunnen we net zoals de afgelopen jaren opnieuw jarenlang op betrouwbare wijze pluimveemest verwerken, duurzame elektriciteit produceren en as produceren die ingezet wordt als meststof in de landbouw. Hierdoor leveren we een bijdrage aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen.”