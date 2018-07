Vleeskuikenslachterijen passen slachttijden aan

Bij verschillende vleeskuikenslachterijen wordt momenteel ’s ochtends eerder geslacht vanwege de hoge temperaturen. Dat blijkt na een rondgang bij verschillende slachterijen en koepelorganisatie Nepluvi.

Door het aanpassen van de slachttijden en het nemen van andere maatregelen zijn er geen problemen om alle kuikens volgens planning af te nemen ondanks de hitte overdag, en worden problemen ook niet verwacht met de voorspelde extreme temperaturen van donderdag en vrijdag.

De Plukon Food Group (met slachterijen in Goor, Bokker en Dedemsvaart) laat weten daar waar kan vroeger te slachten en per dag minder te slachten. In de slachterijen zal zaterdag een extra shift draaien om de rest in te halen. Slachterijen Esbro in Wehl en Clazing in Zevenhuizen geven aan ’s ochtends 1 of 2 uur eerder te beginnen met slachten, zij beginnen nu respectievelijk om 3 en 4 uur ’s nachts.

Vleeskuikens worden met ventilatoren gekoeld voor transsport naar de slachterij. - Foto: Hans Prinsen

De slachterijen geven daarnaast aan andere maatregelen te nemen door de belading van wagens en bezetting van containers te verlagen, het inzetten van ventilatoren bij het laden van kuikens en het treffen van maatregelen in de slachterijen om zoveel mogelijk koele lucht bij de kuikens te krijgen in de aanvoerhal.

Een graadmeter, om te zien of de maatregelen effectief zijn, is het aantal kuikens dat dood aankomt bij de slachterij. Dit percentage wijkt niet af van het normale niveau of de winterdag, signaleert Clazing. Ook Esbro geeft aan daarin geen enkele afwijking te zien. Nepluvi beaamt het signaal te krijgen van zijn leden dat dit goed onder controle is.

De pluimveesector heeft voor de hele keten een protocol opgesteld voor transport bij hoge temperaturen, dat twee maanden terug door het bestuur van Avined is vastgesteld. Dat dient als handleiding voor het vervoer van vleeskuikens, eendagskuikens en transport van dieren tussen pluimveebedrijven. Hierin wordt in sommige gevallen ook geadviseerd het transport uit te stellen naar dagen of momenten op de dag met een betere temperatuur, zoals in de praktijk nu gebeurt.