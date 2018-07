Saldi kippen en kuikens in de plus

Bedrijven met legkippen behaalden in de afgelopen 10 jaren niet eerder zo’n hoog saldo over de eerste 5 maanden als dit jaar.

De € 212.192 is bijna 5 keer zoveel als in dezelfde periode van vorig jaar en bijna 3 keer zoveel als het langjarig (2008 t/m 2017) gemiddelde tot en met mei.

Ook bedrijven met vleeskuikenbedrijven boerden goed; het saldo van € 108.433 van deze bedrijven tot en met mei was bijna 1,5 keer zo hoog als in 2017 en 14% hoger dan het gemiddelde in de laatste 10 jaren.

Hoge eierprijzen door krap aanbod

Dit blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research (WER) van maandsaldi van agrarische bedrijven. Het bedrijft zogenoemde standaard bedrijven: met 50.000 scharrelhennen of met gemiddeld 100.000 kuikens, wat overeenkomt met bijna 120.000 opgehokte kuikens per ronde.

De maandsaldi van legkippenbedrijven zijn zo hoog dankzij de hoge eierprijzen en opbrengsten als gevolg van een krap aanbod wegens de fipronil-affaire. Niet alle legkippenbedrijven hebben van die marktomstandigheden kunnen profiteren. Inmiddels is de eiermarkt weer genormaliseerd. Na het eerste kwartaal is het saldo kwartaal fors gedaald tot op of onder het niveau van een jaar geleden.

Handelsrestricties

Het saldo van vleeskuikens ligt sinds november boven het langjarig gemiddelde. De prijs van borstfilet in de EU profiteerde van de handelsrestricties die zijn opgelegd aan Brazilië wegens corruptieschandalen. Brazilië is de grootste exporteur van pluimveevlees, normaal goed voor de helft van de Europese invoer.