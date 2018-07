Opmars traag groeiende kuikens remt af

De snelle opmars van traag groeiende vleeskuikens lijkt tot stilstand gekomen. Dit constateert ABN Amro.

De hogere kosten van de productie (25% tot 40% ten opzichte van reguliere productie), planning, logistiek en slachting kunnen niet altijd worden doorberekend en terugverdiend, geeft de bank aan als reden voor de stagnatie. ABN Amro schrijft dit in het rapport Ruimte voor kip – concept als de standaard.

Sommige pluimveehouders zagen zich al genoodzaakt terug te schakelen naar een intensievere productiewijze.

Slechts deel van kuiken verkocht onder concept

Volgens ABN Amro zijn de meeste klanten van retailers bereid om meer te betalen voor diervriendelijker geproduceerd kippenvlees. Een knelpunt is dat slechts een deel van het kuiken wordt verkocht als conceptvlees. De waarde zit vooral in de filet. De ‘overblijvende’ delen vleugels en poten moeten worden verkocht op afzetmarkten veelal in het buitenland of aan de industrie – waar de prijs leidend is – tegen reguliere prijzen.

Dat heeft gevolgen voor de opbrengst van het gehele kuiken. Als het onvoldoende lukt de meerprijs betaald te krijgen, staat het rendement van een concept al snel onder druk.

Meerkosten van traag groeiende vleeskuikens kunnen niet altijd worden terugverdiend. - Foto: Bert Jansen

Ruimte voor regulier vlees ‘met een plus’

ABN Amro verwacht dat de markt voor traag groeiend conceptvlees zich slechts langzaam verder ontwikkelt. Wel is er ruimte voor meer regulier vlees ‘met een plus’ in de markt voor foodservice en industriële verwerking, want ook bij deze bedrijven neemt de aandacht voor milieu en dierenwelzijn toe.

Die plus-concepten combineren reguliere kuikens met bijvoorbeeld daglicht, transgeen-vrije voeders, geen antibioticagebruik en/of een hogere diergezondheid. Die concepten combineren extra dierwelzijn met een hoge efficiëntie, waardoor de meerkosten beperkt zijn.

Aanbod pluimveevlees is veranderd

Mede door de ‘plofkipcampagne’ is het aanbod van pluimveevlees de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Een derde van de vleeskuikens in Nederland is van een traag groeiend ras, op de helft van het staloppervlak zitten traag groeiende kuikens en in de supermarkten is vrijwel alleen nog pluimveevlees van diervriendelijke concepten te koop. In 2017 bestond 6% uit regulier pluimveevlees.

De snelle opmars van de concepten toont volgens ABN Amro aan dat slachterijen en vleeskuikenhouders openstaan voor veranderingen als de markt erom vraagt. En heft geen aan dat zij bereid zijn om mee te bewegen en te investeren in marktgerichte concepten.

Terugschakelen of leegstaan

De opschaling heeft ook geleid tot ‘groeistuipen’: vanaf eind 2017 was sprake van een groot aanbod NSK-kuikens (Nieuwe Standaard Kip) en 1 ster Beter Leven-kuikens. Toen het aanbod de vraag oversteeg, moesten een aantal vleeskuikenhouders noodgedwongen terugschakelen of een langere periode van leegstand accepteren.

Druk op rendementen

De bank constateert dat door de concepten het aantal pluimveebedrijven sinds 2013 is gestegen, terwijl het gemiddeld aantal dieren per bedrijf afnam. In combinatie met het trager groeien heeft dit geleid tot een kleiner aanbod van vleeskuikens, waardoor slachterijen nog sterker afhankelijk zijn van aanvoer uit Duitsland en België.

Slachters betalen hierdoor een hogere inkoopprijs, waardoor rendementen onder druk komen te staan.

Vleeskuikenhouders positief over concepten

Vleeskuikenhouders zijn in het algemeen positief over het werken met diervriendelijke concepten, blijkt uit een steekproef van ABN Amro. Het komt de gezondheid van dieren ten goede en het gebruik van antibiotica is lager.