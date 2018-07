Newcastle Disease bij handelsbedrijf in België

Bij een handelsbedrijf in hobbypluimvee in het Belgische Haaltert is de meldingsplichtige dierziekte Newcastle Disease (NCD) vastgesteld.

Rondom het bedrijf zijn vervoersverboden opgesteld voor de 3- en 10-kilometerzone, omdat het is aangemerkt als commercieel bedrijf. Het is de eerste NCD-uitbraak op een commercieel bedrijf in België sinds 2010.

Koepelorganisatie Avined meldt op basis van informatie van het Belgisch voedselagentschap FAVV dat het virus dat nu circuleert anders lijkt te zijn dan de gebruikelijke stammen die in Noordwest-Europa voorkomen en niet 100% overeenkomst met de vaccinstammen die in België en Nederland gebruikt worden.

Zowel in Nederland als België is het verplicht te enten tegen NCD op commerciële pluimveebedrijven.

Risico op NCD hoger dan gemiddeld

De Gezondheidsdienst voor Dieren laat in reactie op vragen weten dat het risico voor NCD-uitbraken in Nederland hoger lijkt dan gemiddeld. Volgens de GD blijkt echter uit proeven dat de huidige NCD-vaccins goed in staat zijn een hoge bescherming op te wekken tegen het type virusstam dat nu rondgaat.

“Hiervoor moeten vaccins wel goed aangeslagen zijn. Extra vaccinaties kunnen overwogen worden,” geeft GD aan. “Met extra alertheid en maximale aandacht voor biosecurity en vaccinatie wordt het risico op uitbraken op Nederlandse bedrijven aanzienlijk verlaagd.”

Geen reden tot paniek

Volgens Avined-beleidsmedewerker diergezondheid Alex Spieker is er geen reden tot paniek zolang pluimveehouders zorgen dat hun entdeken goed is. “Zorg ervoor dat de enting goed en zorgvuldig is toegepast, dan moet het vaccin in principe goed werken.”

Newcastle Disease zeer besmettelijk

Het zeer besmettelijke Newcastle Disease, dat ook wel pseudovogelpest wordt genoemd, zingt sinds april dit jaar rond in het Belgische hobbypluimvee-circuit. Op 10 plekken is de ziekte bij hobbydieren vastgesteld, exclusief dit laatste geval.

De GD wijst erop dat de helft van deze uitbraken zich in de laatste 2 weken heeft voorgedaan, wat erop zou kunnen wijzen dat het virus zich steeds verder verspreid.