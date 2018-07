NVWA gaat eendenbedrijven onderzoeken

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat onderzoek doen naar de eendenbedrijven waarvan dierenrechtenorganisatie Animal Rights donderdag 5 juli undercoverbeelden van publiceerde.

Een woordvoerder van de NVWA noemt het tegenover het ANP akelige beelden. “We hebben gezien hoe eenden als voorwerpen in kratten worden gegooid en nemen dit serieus,” reageert de toezichthouder.

Animal Rights maakte undercoverbeelden, te zien bij RTL Nieuws, van het vangen van eenden op eendenhouderijen in Dalfsen, Epe en Putten en spreekt over structureel dierenleed. De organisatie wil dat Avined de betrokken vangploegen niet meer certificeert en wil een verbod op de eendenhouderij.

Slachterij Tomassen Duck-To onder vuur

Daarnaast ligt eendenslachterij Tomassen Duck-To onder vuur, die volgens de organisatie dieren onvoldoende verdoofd en met botte messen geslachten zouden worden en waar levende eenden in afvalbakken van het slachthuis zouden zijn gevonden.

Gertjan Tomassen, directeur van de eendenslachterij, reageert tegen het ANP woedend. Volgens hem is er niets waar van de beweringen over zijn bedrijf. “Dat is absoluut niet aan de orde. Al onze afdelingen zijn voorzien van cameratoezicht, dus wij weten precies wat er gebeurt. Wat Animal Rights doet is crimineel”, zegt Tomassen.

Continu toezicht van NVWA

Volgens hem is er continu toezicht van de NVWA op zijn bedrijf. “Er lopen hier heel de dag inspecteurs rond”. De directeur beraadt zich op stappen tegen de dierenorganisatie. “We kijken wat hier tegen gaan doen. Dit is heel vervelend, ik krijg nu allemaal telefoontjes van boze klanten”.

Plus beëindigt samenwerking met eendenslachterij

Supermarktketen Plus besloot donderdagmiddag per direct de samenwerking te beëindigen met de eendenslachterij nadat ze de beelden bij RTL Nieuws zagen.

Een woordvoerder laat weten dat de keten de beelden onacceptabel vindt. “We zien ook dat de slachterij het ontkent en zullen met hem verder in gesprek gaan, maar in principe is de samenwerking beëindigd.” Plus verkoopt daarom voorlopig geen eendenvlees meer.

Vrijdagmiddag 6 juli organiseert Animal Rights een demonstratie bij Tomassen Duck-To.