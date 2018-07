NOP wil prijsinformatiesysteem kuikens

Daartoe is een mail naar de leden gestuurd. Het prijs- en marktinformatiesysteem iStep, dat sinds 2014 bestaat voor eieren, dient als voorbeeld.

In iStep, afgeleid van VTA in de akkerbouw, kunnen legkippenhouders doorlopend actuele gedane zaken invoeren. Deze anonieme, actuele informatie versterkt de onderhandelingspositie van collega-leden van iStep bij het maken van afspraken met de eierhandel. Bovendien kan hun verkoopresultaat verbeteren.

Bij voldoende interesse gaat LTO/NOP, samen met pluimveehoudersvakbond NVP, onderzoeken of het opzetten van een iStep voor de vleeskuikensector mogelijk is.

