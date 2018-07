NOP schrapt alle vleespluimvee-noteringen

LTO/NOP heeft donderdag 26 juli voor het laatst de wekelijkse prijsnotering voor uitgelegde kippen en vleeskuikenmoederdieren bekendgemaakt.

Op 5 juli kondigde LTO/NOP aan per 1 augustus te zullen stoppen met de notering voor uitgelegde moederdieren. Omdat deze notering volgens de vermeerderaars binnen LTO/NOP geen goede afspiegeling van de markt meer is. De toeslagen zijn te hoog geworden. De notering heeft geen meerwaarde meer.

Basis onvoldoende sterk

De notering voor uitgelegde witte en bruine legkippen zou wel blijven verschijnen. Twee weken later maakte LTO/NOP bekend ook daarmee te gaan stoppen, tegelijk met de wekelijkse notering voor moederdieren. De Kring Leghennenhouders van LTO/NOP heeft hiertoe besloten omdat de NOP-slachtkippennotering niet meer representatief is en daardoor geen goede afspiegeling meer is van de markt.

Per 1 maart 2018 stopte de LTO/NOP Kring Vleeskuikenhouders al met het uitbrengen van de NOP-richtprijs voor vleeskuikens en de voerwinst. Reden was het gebrek aan input. Daardoor was de basis onder de richtprijs onvoldoende geworden om deze nog overeind te kunnen houden.