NCD enting blijkt onvoldoende voor Belgisch opfokbedrijf

Op een commercieel pluimveebedrijf met opfokhennen in het Belgische Zulte (Oost-Vlaanderen) is een besmetting met de Newcastle Disease (NCD) bevestigd.

Op het bedrijf, zonder uitloop, waren klinische verschijnselen en meer dan 10% uitval geconstateerd. De dieren waren geënt tegen NCD, maar deze is blijkbaar onvoldoende gebleken om een uitbraak tegen te gaan. De gezondheidsdienst voor dieren (GD) meldt dat bij de tot nu toe gevonden gevallen in België het gaat om een genotype VII-stam. Van deze stam is aangetoond dat de huidige NCD-vaccins goed in staat zijn om een hoge bescherming op te wekken. Het risico op NCD-uitbraken in Nederland lijkt nu hoger dan gemiddeld, waardoor een extra vaccinatie zou overwogen kunnen worden, aldus de GD.

Nauwkeurige vaccinatie

De Belgische voedsel- en warenautoriteit (FAVV) geeft aan dat de problemen rond NCD nog niet van de baan zijn en roept nogmaals op tot een correcte en nauwkeurige vaccinatie en het strikt naleven van de bio-security op de pluimveebedrijven.

Rond het bedrijf in Zulte is een 3 km beschermingsgebied ingesteld en een 10 km gebied waarin een vervoersverbod geldt voor pluimvee en broedeieren. In een zone van 500 meter van het bedrijf moeten al het pluimvee, hobby en commercieel, opgehokt en gevaccineerd zijn. Er zijn wel ontheffingen mogelijk voor vervoer van gevaccineerd pluimvee en broedeieren. Sinds 4 juli zijn in België op 2 commerciële bedrijven de ziekte NCD vastgesteld.