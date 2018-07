Gevolgen CBb-uitspraak knellen bij broederijen

De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat kuikens binnen 36 uur na de geboorte over voer en water moeten kunnen beschikken, kan praktische problemen veroorzaken voor broederijen.

Dit zegt Anton Butijn, voorzitter van brancheorganisatie COBK (Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK), in een reactie op de uitspraak. “Het hangt er vanaf wanneer die periode van 36 uur ingaat, het moment waarop je gaat tellen. Moet je rekenen vanaf de geboorte van het eerste kuiken, als 50% is uitgekomen, of vanaf 6 uur voordat met het afrapen van de kuikens wordt begonnen?”

Tot nu toe moeten kuikens binnen 60 uur over voer en water kunnen beschikken. Butijn zegt dat hem geen processen-verbaal bekend zijn die zijn opgemaakt omdat die termijn is overtreden.

Butijn verwacht binnen enkele maanden een gesprek te hebben met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de periode waarbinnen kuikens over voer en water moeten kunnen beschikken.

Dan moet eerst bekend zijn welk besluit de minister neemt op basis van de uitspraak van het CBb en of zij de 36 uur overneemt.