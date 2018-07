Europa importeert meer dan 2 keer zoveel eieren

De Europese Unie importeerde in de eerste 5 maanden van dit jaar meer dan 2 keer zoveel eieren als een jaar eerder.

Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

De eierprijs in Europa was begin dit jaar ver bovengemiddeld als gevolg van de fipronil-crisis, wat terug te zien is in de handelsbalans.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Meeste eieren uit Oekraïne

Tot en met mei dit jaar importeerde de EU 15.218 ton ei-equivalenten (zowel hele eieren als eiproducten), een stijging van 118% ten opzichte van de periode januari – mei vorig jaar. Het gros daarvan kwam uit 3 landen: Oekraïne (7.032 ton), de Verenigde Staten (4.279 ton) en Argentinië (1.479 ton). Uitgesplitst naar maanden is zichtbaar dat de invoer piekte in februari en maart.

EU voert mindere eieren uit

De uitvoer daarentegen daalde met bijna 15%. In de eerste 5 maanden van het jaar werd vanuit de Europese Unie 83.305 ton eieren geëxporteerd. De belangrijkste afnemers zijn Japan en Zwitserland. Die afnemers toonden zich stabiel, export daar naartoe varieerde nauwelijks ten opzichte van 2017. De eierexport naar enkele andere landen daalde wel fors: Thailand, Taiwan en Zuid-Korea. Tegen de algehele tendens in verdubbelde wel het volume eieren dat naar Israël werd geëxporteerd (11.140 ton), dat daarmee na Japan en Zwitserland de grootste afnemer was.