Ergernis over lakse houding tegen invoer Oekraïense kip

De Europese Commissie treedt niet krachtig genoeg op tegen de invoer van kipfilets met bot uit Oekraïne.

Dat vindt Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA). Schreijer-Pierik is niet tevreden met de antwoorden van de Europese Commissie op vragen die zij stelde samen met de conservatief James Nicholson en haar partijgenoot Jeroen Lenaers.

Schreijer is niet de enige Europarlementariër die zich opwindt over de heffingsvrije invoer van bepaalde kipdelen vanuit Oekraïne. Haar Franse fractiegenoten Angelique Delahaye, Michel Danmtin, Tokia Saïfi en Franck Proust stelden vragen aan de Europese Commissie, evenals Jan Huitema (VVD).

Kipfilet met een beetje been

De Europese Commissie erkent dat een bepaalde categorie kipvlees (andere delen van kippen, met been, GN-code 0207 13 70) opeens veel meer wordt uitgevoerd vanuit Oekraïne naar Europa. Feitelijk gaat het om een kipfilet, met nog een klein beetje been.

De Europese Commissie heeft tijdens een bijeenkomst in april van dit jaar aangegeven dat de invoer van filets altijd een gevoelig punt is geweest in verband met de marktsituatie in de EU en dat daarom deze soort pluimveevlees niet vrij ingevoerd kon worden. In plaats daarvan mag Oekraïne een beperkte hoeveelheid tariefvrij invoeren.

Nieuwe categorie vlees

Door een slimmigheid is nu een nieuwe categorie vlees gecreëerd (borstkappen met een klein stukje vleugel) die onder het nultarief valt bij import. De filets met been worden binnen de Europese Unie tot echte filets gesneden.

Volgens Schreijer-Pierik ontstaat hierdoor een ongelijk speelveld: “Door omzeiling van importheffingen, goedkope arbeid en lage productienormen kunnen deze Oekraïense borstfilets tegen een lage prijs op de Europese markt worden verkocht.” Schreijer-Pierik vindt dat de Europese Commissie concrete stappen moet zetten. “Zo nodig met sancties. Onze eigen producenten die hoge standaarden nastreven zijn hier zwaar de dupe van. Dit mogen we niet laten gebeuren”, aldus Schreijer-Pierik.