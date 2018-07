CBb: kuikens moeten eerder water en voer krijgen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een recente uitspraak een besluit van het ministerie van Landbouw uit 2013 vernietigd. Volgens het CBb moeten kuikens op broederijen niet pas na 60 uur water en voer krijgen, maar al na 36 uur.

Wakker Dier was in 2013 een procedure tegen het ministerie begonnen over deze zaak. In 2014 werd hun klacht echter ongegrond verklaard. De dierenactivisten willen dat de rechter de minister via regelgeving pluimveehouders verplicht voer en water aan kuikens beschikbaar te stellen, dit direct nadat de dieren uit het ei zijn gekomen. In een uitspraak uit 2016 heeft het CBb de landbouwminister opgedragen een nieuw besluit te nemen, het ministerie besloot echter opnieuw het bezwaar van Wakker Dier ongegrond te verklaren en handhaafde wederom het besluit uit 2013.

Zojuist uit het ei gekomen vleeskuikens. Op dit bedrijf hebben de dieren meteen toegang tot voer, water en droog en warm strooisel. - Foto: Bart Nijs

Het ministerie heeft besloten om niet handhavend op te treden tegen een aantal broederijen dat de eerste 60 uur geen water en voer geeft aan kuikens. Op broederijen worden kippeneieren uitgebroed, waarna de kuikens worden geleverd aan leghen- of vleeskuikenbedrijven. Kuikens op de betreffende broederijen krijgen geen voer of drinkwater. Aangenomen wordt dat de dieren een tijd kunnen teren op hun dooierzak. Volgens de minister is pas na 60 uur zonder voer en water sprake van aantasting van het welzijn van de kuikens en daarmee sprake van een overtreding.

De minister baseert dit op een onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) dat Landbouw liet opstellen na de eerste uitspraak van het CBb. Volgens Wakker Dier, dat zich op datzelfde onderzoek baseert, lijden de kuikens door water- en voedselonthouding en is vanaf 36 uur sprake van een overtreding en dient handhavend opgetreden te worden.

In de uitspraak trekt het CBb op basis van het Wageningse onderzoek de conclusie dat het welzijn van de kuikens in het geding komt als de dieren langer dan 36 uur zonder voedsel en water zitten. Als belangrijkste indicator ziet het CBb de sterftecijfers onder kuikens. Uit het rapport blijkt volgen het CBb dat de sterfte in de eerste 6 weken onder kuikens die tussen 36 uur en 60 uur geen water en voer hebben gehad significant hoger is. Daarmee zit het CBb op de lijn van Wakker Dier. De minister zal een nieuw besluit moeten nemen.