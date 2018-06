Voerwinst kalkoenen raakt achterop

Het verschil in voerwinst tussen vleeskuikens en vleeskalkoenen is in de afgelopen jaren gegroeid.

Van gemiddeld € 7 per m2 in de jaren 2008 tot en met 2012 naar gemiddeld € 20 per m2 in de jaren 2013 tot en met 2017. Dit blijkt uit een vergelijking van Rabobank.

In de periode 2008 tot en met 2012 behaalden vleeskuikenhouders gemiddeld een voerwinst van € 61 per m2, en kalkoenhouders € 54. In de periode 2013 tot en met 2017 was de gemiddelde voerwinst van vleeskuikens gemiddeld € 73 per m2 en die van kalkoenen € 53. De voerwinst bij vleeskuikens was gemiddeld met € 12 gegroeid, die van vleeskalkoenen met gemiddeld een euro gedaald. De vergelijking betreft de Rabobank referentie-cijfers voor vleeskuikens en de voerwinsten van de BAV, de afzetcoöperatie waar op enkele na alle kalkoenhouders in Nederland bij zijn aangesloten.

Actief zoeken naar afzetmarkten

Jeroen van den Hurk, sectorspecialist Pluimveehouderij bij Rabobank Nederland, presenteerde deze vergelijkingscijfers donderdag 14 juni tijdens de gezamenlijke jaarvergaderingen van de BAV en de LTO/NOP-kring kalkoenenhouders. Hij merkte op dat de kalkoensector in Nederland de afgelopen jaren minder heeft geprofiteerd van het positieve marktsegment voor pluimvee. De kalkoensector zoekt actief naar nieuwe afzetmarkten (zoals Beter Leven keurmerk en concepten) en verdienmodellen om de sector in omvang vast te houden.

Blackhead

Volgens CBS-cijfers is sinds 2008 het aantal kalkoenbedrijven in Nederland gedaald van 61 naar 31 in 2017 en daalde het aantal kalkoenen in die periode van 1,044 miljoen naar ruim 670.000 stuks. In de afgelopen tien jaren zijn kalkoenbedrijven gestopt of overgeschakeld op ander pluimvee, bijvoorbeeld vleeskuikens. De omschakeling heeft ook te maken met het risico op de moeilijk te bestrijden kalkoenziekte Blackhead, die grote financiële schade kan veroorzaken.

Disbalans vraag en aanbod

De laatste jaren is er bij kalkoenen in Europa een disbalans tussen vraag en aanbod, signaleert Van de Hurk. En staat de kalkoenenprijs onder druk onder meer door uitbreiding van de productie in Polen.

Volgens Van den Hurk verandert het evenwicht in de Europese kalkoenenmarkt. In Centraal- en Oost-Europa voorziet hij volume groei. Daar zijn enkele snelgroeiende lokale afzetmarkten en wordt geproduceerd tegen de laagste kostprijs. Daar zit het toekomstig leiderschap in de EU-handel, aldus Van den Hurk. In Noordwest-Europa voorziet de Rabo-man minder volume, maar wel meer waarde. Het aandeel van concepten zal groeien, maar ‘standaard’ blijft de meerderheid. Er zijn beperkte groeimogelijkheden voor de sector, het aanbod zal schaars worden.