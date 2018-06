Taakstraf voor kippenboer zonder pluimveerechten

Voor het houden van vleeskuikens zonder de vereiste rechten kreeg een pluimveehouder uit Manderveen een taakstraf opgelegd. Ook moet hij € 106.000 betalen aan de staat.

Dat bleek dinsdag 25 juni uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. De 53-jarige Paul H. en zijn 50-jarige vrouw Anita W. uit het Overijsselse Manderveen hielden tussen 2013 en 2015 tienduizenden vleeskuikens zonder de benodigde pluimvee-eenheden (PE).

127.000 vleeskuikens zonder rechten

In 2013 had de BV gemiddeld ruim 127.000 vleeskuikens, waarvoor bijna 61.000 PE nodig waren. In 2014 waren het er ruim 123.000 en het jaar erop wederom ruim 127.000 vleeskuikens. Het bedrijf heeft over deze jaren echter geen enkele pluimvee-eenheid in bezit gehad.

Pluimveerechten verkocht

Daarvoor had het bedrijf wel de rechten, maar die waren onder druk van de bank verkocht. Het idee was om ze terug te leasen, maar de kosten van de rechten stegen zo fors dat het niet mogelijk was om nog rendabel kippen te houden, stelde hun raadsman Jan Vlug twee weken terug op de zitting. Bovendien zijn die rechten doorgaans pas aan het eind van het jaar aan te schaffen. De stallen leeg laten was voor het stel geen optie. Dat zou het einde van het familiebedrijf betekenen, stelde de advocaat.

Ondernemersrisico

H. was bestuurder bij LTO-Noord en raadslid namens de VVD/Gemeentebelangen in Tubbergen, maar trok zich terug toen de fraudezaak naar buiten kwam. Dat de rechten na de verkoop flink duurder werden, hoort bij het ondernemersrisico, vond de rechtbank. “Deze omstandigheden rechtvaardigen niet dat in de jaren 2013, 2014 en 2015 vleeskuikens zijn gehouden zonder dat over de benodigde pluimveerechten beschikt werd”, aldus het vonnis.

Taakstraf

De rechters legden aan beide verdachten een taakstraf op van 180 uur, waarvan 120 uur voorwaardelijk. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het bedrijf kreeg een voorwaardelijke straf van € 45.000. Het bedrag dat het stel uitspaarde door vleeskuikens te houden zonder de vereiste rechten – € 106.000 – moet ze aan de Nederlandse staat betalen.