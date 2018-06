Skal controleerde na fipronil op verboden middelen

Controle-instantie Skal dook na de fipronil-crisis in de administratie van bedrijven, en vond in tientallen gevallen gebruik van niet-toegelaten middelen dat tijdens eerdere inspecties niet naar boven kwam.

De toezichthouder op de biologische sector stelde in het najaar van 2017 via kantoorinspecties (inspecties van de administratie zonder bedrijfsbezoek) vast dat op 62 legpluimveebedrijven verschillende soorten ontsmettings- en ongediertebestrijdingsmiddelen zijn gebruikt die niet gebruikt mochten worden op biologische pluimveebedrijven. Voordat de fipronil-problemen aan het licht kwamen was dit nauwelijks naar boven gekomen bij Skal-inspecties, blijkt uit inspectierapporten. Sommige van deze bedrijven werden (kort) voorafgaande aan de zomer van 2017 nog gecontroleerd door Skal, die toen in de meeste gevallen geen ongeregeldheden noteerde onder ‘inkoop en aanvoer’ in de inspectierapporten. Bij de concrete vraag of gebruikte reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn toegestaan stond nagenoeg steevast ‘ja’.

Bloedluisbestrijding

Het meeste verboden-middelengebruik had een link met de bedrijven ChickFriend en ChickClean. Veel pluimveebedrijven hadden bloedluisbestrijding laten uitvoeren door ChickFriend, met verschillende middelen die in Nederland geen toelating hebben voor gebruik als biocide: Dega16, Mentho Boast, MiteClean en Copper Boast.

Reactie Skal

Skal laat in reactie op vragen van RTL Nieuws over de verschillende aangetroffen middelen weten dat inspecteurs voor de fipronilcrisis enkele malen Dega-16 hebben aangetroffen, maar het toentertijd zagen als toegelaten reinigingsmiddel (vanwege de vermeende plantaardige basis) en niet als biocide. “Mogelijk geldt dat voor de andere door u genoemde middelen”, reageert de inspectiedienst richting RTL.

Op een aantal bedrijven bleken echter ook ontsmettingsmiddelen gebruikt die niet als zodanig op biologische bedrijven gebruikt mogen worden: Kilcox, Virocid en Cid20. Die waren aan deze bedrijven gefactureerd door ChickFriend’s zusterbedrijf: ChickClean. Op 3 bedrijven was een niet-toegelaten middel gebruikt waar geen directe relatie zichtbaar is met ChickFriend.

Consumentenrechtenorganisatie reageert geschrokken

Consumentenrechtenorganisatie Foodwatch, die de inspectierapporten opvroeg met een verzoek op de Wet Openbaarheid Bestuur, zegt geschrokken te zijn van wat er in staat. De organisatie zegt sterk de indruk te hebben dat Skal haar controlerende taak niet goed uitvoert en vraagt de Tweede Kamer om LNV-minister Schouten daar ‘scherp over aan de tand te voelen’.