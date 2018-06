Rabobank: aandeel pluimveevleesconcepten verdubbelt

Het aandeel van concepten in de productie van pluimveevlees in de EU zal in 2025 verdubbeld zijn ten opzichte van de 7% in 2017.

Dat verwacht Rabobank. Daarbij valt te denken aan het Beter Leven-keurmerk en concepten met traag groeiende vleeskuikens. Deze verwachting staat in de update van de sectorvisie van de pluimveevleessector die de bank in september uitbrengt. Dit zei Jeroen van den Hurk, sectorspecialist Pluimveehouderij bij Rabobank Nederland, donderdag 14 juni tijdens de gezamenlijke jaarvergaderingen van kalkoenafzetcoöperatie BAV en de LTO/NOP-kring kalkoenenhouders. Minder volume, hogere waarde De groei van het aandeel concepten komt door druk van NGO’s, vragen van consumenten en productdifferentiatie bij de retail. Van den Hurk voorziet in Noordwest-Europa een daling van het volume pluimveevlees, maar groei van de waarde ervan.