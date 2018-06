Rabobank: 2018 wordt gunstig jaar voor vleespluimveesector

De vleespluimveesector kent dit jaar gunstige marktomstandigheden, waardoor de financiële cijfers van 2018 boven het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar uit zullen komen.

Dat schrijft de Rabobank in de pluimvee-update. De Nederlandse pluimveehouders profiteren van de toegenomen vraag van slachterijen, het aanbod van vleeskuikens in Noordwest-Europa dat nauwelijks toeneemt door de opkomst van concepten van traag groeiende rassen en licht oplopende voerprijzen die gecompenseerd worden door hoge vleesprijzen. Het aanbod van kuikens richting slachterij is krap, waardoor slachterijen meer slachtcapaciteit voorhanden hebben. Vooral het krappe aanbod van borstvlees deed de prijzen hiervan met 10% stijgen in het tweede kwartaal van 2018.

De vooruitzichten van de Europese markt

De vooruitzichten voor de vleespluimveesector in Europa zijn positief doordat de import vanuit de landen Thailand, Oekraïne, Chili en Argentinië niet de weggevallen import vanuit Brazilie kunnen compenseren. De Rabobank verwacht dat hierdoor ruimte is voor een productiegroei van 2 to 3% in Europa. Naar verwachting zal deze groei plaatsvinden in Oost-Europa. Door de stijgende prijzen van het pluimveevlees worden de stijgende prijzen voor veevoer ruimschoots vergoed.

Vogelgriep blijft echter een serieuze dreiging voor de vleeskuikensector, nog steeds zijn er exportmarkten gesloten door eerdere uitbraken, terwijl Nederland alweer vrij verklaard is van Vogelgriep. Ook als de Europese markt weer open gesteld wordt voor de Braziliaans pluimveevlees, kan dit voor extra druk op de EU-markt zorgen.