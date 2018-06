Pluimveesector onderschrijft Sorgdrager-rapport

Pluimveehoudersorganisaties LTO/NOP en NVP kunnen zich herkennen in de analyse die de commissie Sorgdrager heeft gemaakt van de fipronil-zaak.

”Het rapport komt hard aan, maar we onderschrijven het wel”, zegt LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers. “Je kunt achteraf niet anders constateren dan dat we het beter hadden moeten doen.” NVP-voorzitter Hennie de Haan, die blij is dat het rapport er eindelijk is en blij is met de uitvoerigheid van de analyse, zegt het meeste wat over de pluimveesector is opgetekend te onderkennen. “Het is goed om die spiegel voorgehouden te krijgen.”

Aanbevelingen Sorgdrager

Beiden zijn er tevreden over dat de aanbevelingen van Sorgdrager aansluiten op al in gang gezette verbeteringen zoals die zijn voorgesteld door de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen. De commissie Sorgdrager concludeerde dat kwaliteitssystemen IKB Ei en IKB PSB onvoldoende de voedselveiligheid waarborgen. De sectororganisaties hebben daarvoor een verbeterplan opgesteld.

Zorgen over onafhankelijkheid

Sorgdrager is kritisch over de onafhankelijkheid van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) achter IKB. Zowel LTO/NOP als de NVP denkt dat de onafhankelijke Raad van Beheer die wordt opgericht om voortaan voorgestelde wijzigingen te toetsen, dit risico moet afdekken. Een CCvD helemaal zonder mensen die sector kennen, lijkt Hubers niet wenselijk.

Hubers wil er nog niet op vooruitlopen wat het rapport betekent voor de rechtszaak die de sectororganisaties tegen de NVWA hebben aangespannen vanwege de handelswijze van de organisatie tijdens de crisis. Hun advocaat gaat dit bekijken. De Haan noemt het wel stuitend om te lezen hoe er in 2016 met de meldingen bij de NVWA is omgesprongen.

Ketenborging

Volgens De Haan heeft IKB Ei zich inmiddels gemeld bij Ketenborging.nl voor deelname, een ander punt van kritiek. De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie laat in reactie op het Sorgdrager-rapport weten zijn leden te vragen alleen nog gebruik te maken van leveranciers die gecertificeerd zijn onder een privaat kwaliteitssysteem dat geaccepteerd is door de NVWA, en dus op Ketenborging.nl vermeld is.