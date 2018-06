OM eist werkstraf en geldboete voor pluimveehouder

Een pluimveehouder uit Manderveen stond voor de rechter wegens houden van kippen zonder rechten.

Een voormalig raadslid en LTO Noord-bestuurder uit Manderveen en zijn vrouw moeten wat het Openbaar Ministerie betreft een werkstraf krijgen voor het houden van kippen zonder de daarbij behorende pluimveerechten. Het echtpaar wilde wel maar kon de rechten niet betalen.

“Mijn cliënten hebben een bedrijf ter waarde van € 2 miljoen, maar ze leven in armoede. Ze moesten lenen van hun 18-jarige dochter met een bijbaantje om cadeaus voor Sinterklaas te kopen”, zei hun raadsman Jan Vlug maandag in de Zwolse rechtbank.

Meer kippen dan toegestaan

Paul H. (53) en zijn vrouw Anita W. (50) uit Manderveen houden al jaren kippen. Het pluimveebedrijf kwam in 2010 in de problemen. Ook toen al werd het bedrijf met een fikse boete op de vingers getikt wegens het houden van meer kippen dan waartoe ze gerechtigd was.

Pluimveerechten verkocht

In de jaren erna werden de problemen groter. De nieuwe stallen hadden een ventilatieprobleem dat opgelost moest worden. De kosten daarvan waren hoog. De bank trok zich terug en het stel verkocht noodgedwongen haar pluimveerechten. De verkoopprijs toen was € 5,65 per eenheid. “Inmiddels is zo’n eenheid € 25 waard”, aldus advocaat Vlug. Het stel wilde de rechten vervolgens leasen, maar de kosten bleken te hoog.

Foto: Hans Prinsen

Uitwijk naar Duitsland

De NVWA ontdekte dat het bedrijf in 2013 met 61.000 pluimvee-eenheden de rechten had overschreden. Het jaar erop waren dat er 59.000 en in 2015 ook 61.000. “Had u niet een paar kilometer verderop in Duitsland de zaak voort kunnen zetten?”, vroeg de rechtbankvoorzitter. De vrouw van de pluimveehouder reageerde in tranen. Dan hadden ze het familiebedrijf op moeten geven. Bovendien hebben ze dochters, die niet zitten te wachten op een vertrek naar Duitsland. “We hebben altijd de intentie gehad de rechten te leasen. Maar aan het einde van het jaar lukte het telkens niet.”

€ 90.000 boete en 180 uur werkstraf

De officier van justitie vond dat het echtpaar een foute keuze had gemaakt. Ze eiste tegen de twee bv’s van het stel € 90.000 boete waarvan € 70.000 voorwaardelijk. Dat laatste bedrag hoeven ze pas te betalen als ze opnieuw over de schreef gaan. Daarnaast eiste ze tegen de pluimveehouders een werkstraf van 180 uur waarvan 120 uur voorwaardelijk. Ook moeten ze € 204.000 aan de staat betalen, ter compensatie van het voordeel dat ze behaalden door de wet te overtreden.

Opgestapt als raadslid

Volgens advocaat Vlug voelde het stel zich door de bank met de rug tegen de muur gezet. Paul H. stapte door deze strafzaak op als raadslid in Tubbergen. Hij noemde de situatie van hem en zijn vrouw ‘pure onmacht’. De rechtbank doet op 25 juni uitspraak.