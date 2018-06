Nepluvi wil af van borstfiletafwijkingen

De Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi) wil korte metten maken met borstfiletafwijkingen bij vleeskuikens.

Dat maakt de belangenorganisatie bekend. De zogenaamde ‘wooden breast’, waarbij een deel van de borstspier hard aanvoelt, komt zowel voor bij reguliere vleeskuikens als bij vleeskuikens die voor traag groeiende concepten worden gehouden. Het aangetaste vlees kan niet voor humane consumptie worden verkocht en wordt elders afgezet. Het levert geen gevaar op voor de voedselveiligheid.

Afgekeurde borstfilets brengen minder op

“Wooden breast is wereldwijd een probleem en hoewel het in Nederland minder voorkomt dan in de meeste pluimveevleesproducerende landen, willen we graag van het fenomeen af”, vertelt Gert Jan Oplaat, voorzitter van Nepluvi. Daar zijn 2 redenen voor. De eerste is voedselverspilling tegen gaan en de tweede is een financiële reden. De afgekeurde borstfilets brengen minder op of kosten zelfs geld.

Oorzaken borstfiletafwijkingen

Borstfiletafwijkingen kunnen tal van oorzaken hebben. “Genetica, voeding, management en het klimaat spelen een rol”, zegt Oplaat. Al deze factoren moeten onderzocht en geoptimaliseerd worden. Hiervoor heeft Nepluvi een ketenbrede werkgroep geformeerd. De werkgroep, onder leiding van Teun Fabri, clusterhoofd Pluimveegezondheidszorg bij Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), begint met inventariseren van de huidige kennis en onderzoeken. Daarna bekijkt zij welke tools ingezet moeten worden in de verschillende schakels binnen de keten.