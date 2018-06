Kamer tilt fipronil-debat over zomer heen

De Tweede Kamer wil pas na de zomer met de ministers Carola Schouten en Bruno Bruins in debat over het rapport over de fipronil-crisis.

Een verzoek van Laura Bromet van GroenLinks, om nog deze of volgende week een debat te voeren, kreeg geen meerderheid. SP, 50Plus, Partij voor de Dieren en PVV steunden Bromet in haar verzoek om een snel debat. In gesprek met Sorgdrager Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) heeft verzocht om een gesprek met Winnie Sorgdrager, die maandag het fipronil-rapport aan de ministers aanbood. De ChristenUnie wil ook nog een schriftelijke vragenronde, voordat het debat wordt gevoerd. Regeringspartijen VVD, CDA en D66 sloten zich daarbij aan. Ook de PvdA wil meer tijd nemen voor een grondige aanpak. PvdA‘er William Moorlag wil dat de ministers met een aanvullende brief komen, waarin ze duidelijker aangeven hoe ze controle en toezicht willen veranderen. Rekening voor boeren Schouten heeft nog geen besluit genomen over de kwijtschelding van de rekening die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij pluimveehouders wil neerleggen, voor de uitgevoerde controles en inspecties. Vanuit de sector is het verzoek die kosten in elk geval niet bij de sector te leggen.