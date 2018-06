IKB waarschuwt voor insecticide

Meldpunt IKB

Het IKB-meldpunt is opgericht naar aanleiding van de fipronil-crisis. Het is één van de aanbevelingen die gedaan zijn door de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen om de voedselveiligheid in de keten beter te borgen. Het meldpunt is te bereiken via meldpuntikb@avined.nl of telefonisch via 088 – 998 4390. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld, en via het telefoonnummer kan ook anoniem melding gedaan worden.