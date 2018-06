HatchTech tekent contract met grootste broederij van Polen

Broedmachinefabrikant HatchTech in Veenendaal gaat in Polen bij ModernHatch een broederij leveren met een capaciteit van 76 miljoen kuikens per jaar.

De broederij wordt gebouwd tegen een broederij van ModernHatch die HatchTech in 2012 leverde. Die bestaande broederij heeft een capaciteit van 65 miljoen kuikens per jaar. Beide bedrijven hebben woensdag tijdens de VIV de overeenkomst voor de nieuwe broederij ondertekend. Patrick van Manen van HatchTech (midden links) en Kornel Zyla van ModernHatch (midden rechts) ondertekenen de overeenkomst voor de bouw van een nieuwe broederij. - Foto: Hans Bijleveld Diervriendelijker pluimveeproductie In de bestaande broederij van ModernHatch worden de eieren ‘traditioneel’ bebroed, in de nieuw te bouwen broederij komen HatchCare-broedmachines. Daarin kunnen de kuikens direct na uitkomst over water en voer beschikken in een verlichte uitkomstkast. Deze combinatie resulteert in sterkere, gezondere kuikens en is een stap naar meer diervriendelijke en antibioticavrije pluimveeproductie. Grootste broederij Polen ModernHatch behaalt in zijn bestaande broederij broeduitkomsten van 87%. Dit ligt 5% boven het Poolse gemiddelde, vertelde broederijmanager Kornel Zyla bij de ondertekening van de overeenkomst. Om in kwaliteit nog een stap vooruit te kunnen maken, koos hij voor het HatchCare-procedé.Door de nieuwbouw wordt ModernHatch de grootste broederij van Polen.