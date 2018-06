Geen vergoeding pluimveehouders na fipronil-rapport

Minister Schouten overweegt ook na het fipronil-rapport geen schadevergoeding voor pluimveehouders.

Er mag dan een fipronil-rapport liggen met zware verwijten aan het adres van ministeries en de NVWA, voor minister Carola Schouten is dat geen reden nu te overwegen om de getroffen pluimveehouders een schadevergoeding aan te bieden. De landbouwminister neemt samen met haar collega Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) wel maatregelen om te zorgen dat voedselveiligheid topprioriteit wordt bij de overheid. Maar over de gevraagde schadevergoeding voor de boeren zegt ze: “Dat vraagstuk is onderdeel van een rechtszaak.”

Geen politieke gevolgen

De ministers Schouten en Bruins hebben het fipronil-dossier geërfd van hun voorgangers Martijn van Dam en Edith Schippers. Formeel zijn de huidige bewindslieden verantwoordelijk, maar politiek zal de kwestie niet meteen tot gevolgen leiden. Sorgdrager zei bij de presentatie van het rapport dat het niet goed is als de discussie daarover gaat; de discussie gaat wat haar betreft over de voedselveiligheid.

Zowel Sorgdrager (foto) als beide ministers benadrukken dat de voedselveiligheid in Nederland op een hoog niveau staat, maar dat de fipronil-crisis aantoont dat het systeem niet onfeilbaar is.

De bewindslieden zien in het rapport geen aanleiding voedselveiligheid bij een van de twee departementen onder te brengen. “Toezicht op voedselveiligheid is een verantwoordelijkheid van de overheid, en het moet voor de consument niet uitmaken hoe dat georganiseerd is”, aldus Bruins. “De samenleving moet erop kunnen rekenen dat de overheid eenduidig en adequaat opereert.”

Schouten zegt dat boeren de economische argumenten niet zwaarder kunnen wegen dan voedselveiligheid: “Als de voedselveiligheid in het geding komt, raakt dat ook de economische situatie van de sector, dan hebben we hier gezien.”

Over de gevraagde schadevergoeding voor de boeren zegt landbouwminister Carola Schouten: “Dat vraagstuk is onderdeel van een rechtszaak.” - Foto's: ANP

Voedselveiligheid op eerste plaats bij NVWA

Zowel Sorgdrager als beide ministers benadrukken dat de voedselveiligheid in Nederland op een hoog niveau staat, maar dat de fipronil-crisis aantoont dat het systeem niet onfeilbaar is. Sorgdrager geeft aan dat binnen de NVWA niet het bewustzijn leeft dat er naast een strafrechtelijke aanpak, ook een traject moet zijn om de voedselveiligheid te garanderen. De ministers gaan ervoor zorgen dat voedselveiligheid bij de NVWA op de eerste plaats komt. Het publieke toezicht door de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (nu nog bij COKZ) wordt samengevoegd met de NVWA.

Na het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de vleessector zijn geen maatregelen genomen om fraude en crises in de voedselketen te voorkomen. Minister Schouten zegt dat er nu wel maatregelen genomen gaan worden. “Daar kunt u mij op aanspreken”, zei ze maandag.

Schadevergoeding

CDA‘er Jaco Geurts zegt in een reactie op het rapport dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de vraag of pluimveehouders moeten opdraaien voor de kosten die de NVWA gemaakt heeft in deze kwestie. Hij doet geen uitspraak over de wenselijkheid van een schadevergoeding, omdat daarover nog een rechtszaak loopt. Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) zegt dat bedrijfsleven en NVWA een onvoldoende krijgen van Sorgdrager. De Groot onderschrijft de aanbevelingen van Sorgdrager.

‘Economische belangen waren groter dan voedselveiligheid, dit kan niet meer zo’

Esther Ouwehand (PvdD) wil nog wel verder gaan. Zij constateert dat de overheid niets heeft geleerd van eerdere crises en dat er geen uitweg wordt geboden aan boeren die tegen steeds lagere prijzen moeten concurreren. “Ik ben er verbaasd over dat Sorgdrager ervoor pleit de zelfregulering te versterken, terwijl deze en vorige crises hebben geleerd dat zelfregulering niet werkt.”

‘Ontluisterend’

SP‘er Frank Futselaar noemt het rapport Sorgdrager ontluisterend. “NVWA, sector en politiek faalden. Economische belangen waren groter dan voedselveiligheid, dit kan niet meer zo”, reageert hij. Laura Bromet (GroenLinks) vindt dat de ministers uitleg moeten geven. “Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat voedsel veilig is”, zegt ze.

De VVD zegt dat het kabinet de conclusies van Sorgdrager moet onderschrijven en ziet dat daar een begin mee gemaakt wordt met de aanstelling van een speciale ambtenaar voor voedselveiligheid. Voor de VVD-woordvoerder staat ‘buiten kijf dat voedselveiligheid op de eerste, tweede en derde plaats staat’. Aan de andere kant vindt de VVD dat problemen niet eenvoudig opgelost kunnen worden met opnieuw geld schuiven naar de NVWA.

‘Houtje-touwtjeconstructies’

Roelof Bisschop (SGP) vindt het heel verontrustend dat een toezichthouder werkt met ‘houtje-touwtjeconstructies’. Dat inspecteurs van de NVWA liever op informele contacten vertrouwen dan op de formele kanalen, verbaast hem. “Op zo’n manier kun je fraude toch niet effectief bestrijden?”