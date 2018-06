GD: weer nieuwe Coryza-en ILT-besmettingen

In mei zijn nieuwe gevallen van infectieuze Coryza en van ILT vastgesteld bij commercieel pluimvee. Zowel bij leghennen, vermeerderingsdieren als bij vleeskuikens.

Dit meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) op haar site. Beide infecties zijn zeer besmettelijk.

Op 9 mei meldde GD dat er in 6 weken ervoor 5 besmettingen met de Coryza-bacterie waren vastgesteld. Sindsdien zijn er enkele besmettingen bijgekomen. GD wil niet zeggen hoeveel precies. Wel dat de meeste gevallen zich hebben voorgedaan bij leghennen, daarnaast bij enkel hobbykoppels, een vleeskuikenkoppel en een vleesvermeerderingskoppel. De meldingen zijn verspreid over het land, maar er is sprake van een cluster rond de Veluwe / de Gelderse Vallei, aldus een woordvoerder van GD.

Meer uitbraken virusziekte ILT

In november vorig jaar meldde GD dat sinds juli van dat jaar sprake was van een verhoogd aantal uitbraken van de virusziekte ILT, met name in de regio Midden-Nederland. Het ging met name om leghennen.

Zonder een aantal te noemen zegt GD dat er recent tevens enkele uitbraken bij vleeskuikens hebben plaatsgevonden. Vleeskuikens worden niet gevaccineerd tegen ILT, andere pluimveesoorten wel. Ook gevaccineerde dieren kunnen besmet raken, bijvoorbeeld doordat het vaccin niet goed is aangeslagen. Daarnaast kan de bescherming door stress tijdelijk minder zijn.

Handhaaf strikte hygiënemaatregelen

Om mogelijke verspreiding te voorkomen adviseert GD pluimveehouders strikte hygiënemaatregelen te handhaven en alert te zijn op eventuele verschijnselen van Coryza of ILT. En bij verdenking direct contact met hun dierenarts op te nemen en hun erfbetreders in te lichten.

Diagnostiek door middel van sectie en PCR kan snel uitsluitsel geven.