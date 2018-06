De Haan: herbesmetting fipronil uitzonderlijk

De herbesmetting met fipronil in Tilligte was een incident, zegt Hennie de Haan van de NVP.

Er is geen reden om aan te nemen dat op meer pluimveebedrijven iets soortgelijks gebeurd als in Tilligte, waar 2 weken geleden een tweede koppel kippen geruimd werd vanwege fipronil. Dat zegt Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

“Onze vermoedens dat het hier om een uitzonderlijke situatie ging, zijn bevestigd,” zegt ze na een bezoek aan het getroffen bedrijf. Ze spreekt van een persoonlijk drama voor de getroffen pluimveehouders.

Dieren in de uitloop besmet

Het vermoeden dat de dieren in de uitloop besmet zijn geraakt lijkt wel bevestigd. De gehaltes van zowel fipronil als afbraakstof fipronil-sulfon waren hoog, bleek na onderzoek van de grond in de uitloop. Op het bedrijf was echter sprake van een ongelukkige opeenstapeling van factoren die waarschijnlijk tot opnieuw hoge waardes fipronil in eieren heeft geleid.

Volgens Hennie de Haan - hier op archiefbeeld - zijn de vermoedens dat de herbesmetting een uitzonderlijke situatie betrof, bevestigd. - Foto: ANP

Kippen kwamen extreem veel buiten

Kippen op het bedrijf kwamen extreem veel buiten, en zaten daarbij veel beschut onder een dikke bomenrij (waar de grond minder blootgesteld wordt aan uv-straling, wat fipronil afbreekt). De in augustus 2017 geruimde kippen hadden al erg hoge waardes, en het nieuwe koppel kwam uit een opfokstal die ook behandeld was. Ook is een deel van de inventaris buiten gereinigd, waarbij het water in de grond van de uitloop kwam.

“Een aaneenschakeling van zaken die misschien afzonderlijk niet tot hoge waardes hadden geleid, maar opgeteld wel,” aldus De Haan. Het blijft wel belangrijk dat elke schakel in de keten goed blijft monitoren, benadrukt ze.