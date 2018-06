‘Boer moet weten wat op erf gebeurt’

Winnie Sorgdrager presenteerde maandag in Nieuwspoort de bevindingen van haar commissie wat betreft de fipronilcrisis. “Ik ben verbaasd dat voedselveiligheid zo weinig op het netvlies staat”, zei ze.

Na de paardenvleesaffaire werd de Taskforce voedselvertrouwen opgericht. “Hun aanbevelingen zijn nooit opgevolgd, en een nieuw incident kwam vanzelf”, waarschuwde Winnie Sorgdrager maandag tijdens de perspresentatie van het lang verwachte rapport van haar commissie, waarbij Sorgdrager inging op vragen van aanwezige media. De commissie concludeert dat alle partijen (keten, overheid en NVWA) voedselveiligheid niet tot hun belangrijkste prioriteit hebben gesteld.

Foto: ANP

Wat betekenen uw conclusies voor het vertrouwen in de hele Nederlandse voedselketen?

“Er zijn meer incidenten geweest. Maar in zijn algemeenheid gesproken is voedsel in Nederland echt wel veilig. Er zijn alleen teveel mogelijkheden voor fraude en incidenten. Daar moet meer aandacht voor zijn. Bij alle partijen heeft voedselveiligheid te weinig prioriteit gehad.”

Heeft u er vertrouwen dat in dat het nu goed gaat komen?

“Ik denk dat men er nu wel van doordrongen is dat het echt anders moet. Je bent gewoon als overheid en sector niet goed bezig als je hier geen lering uit trekt. De sector is als eerste aan zet. Daar moet goed tussen de oren komen dat ze met voedsel bezig zijn. In de eerste plaats is het de sector zelf die verantwoordelijk is. Het toezicht van de overheid is de tweede lijn, de sector is in de eerste plaats verantwoordelijk.”

Is het niet heel zorgelijk dat bij de voedselautoriteit voedselveiligheid niet op één staat?

“Bij alle partijen hoort voedselveiligheid topprioriteit te zijn. Dat is op dit moment niet voldoende. Ook de NVWA heeft dat in dit geval onvoldoende gedaan. Wij constateren dat voedselveiligheid afgewogen moet worden tegen andere maatschappelijke belangen.”

U beveelt een adequatere toerusting van de NVWA aan, wat is daarvoor nodig?

“De NVWA is de laatste jaren steeds gefuseerd. Bovendien zijn ze een derde van het budget kwijtgeraakt. Als je verstand hebt van organisatorische principes dan weet je dat je dat eigenlijk niet moet doen. Dat vraagt bijna om moeilijkheden. Fuseren kost ontzettend veel tijd, het idee dat dat meteen efficiency oplevert is geen goed idee. En dat zien we ook: de NVWA worstelt nog steeds met de fusie. Ik vind dat het een taak van de regering is om nog eens goed naar de NVWA te kijken.”

Wat kan de individuele boer met uw analyse en aanbevelingen?

“Je moet als boer weten wat er op je erf gebeurd. We weten dat de mannen van ChickFriend niet wilden vertellen wat er in hun middel zat. Er zijn heel wat boeren geweest die hebben gezegd: dan gebeurd het niet op mijn erf. Dat is wat je moet doen. Wij verwachten niet van de individuele boer dat hij alle wetten en voorschriften uit zijn hoofd kent. Daarom bevelen we ook aan een kenniscentrum bij IKB in te richten, zodat een boer daar gemakkelijk antwoord op zijn vragen kan krijgen.”

Mede-auteur: Kirsten Graumans