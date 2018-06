Avined waarschuwt voor risicofactoren fipronil

Avined waarschuwt pluimveehouders voor 2 risicofactoren in verband met fipronil.

De pluimveekoepelorganisatie doet dit nadat fipronil opnieuw op enkele pluimveebedrijven de kop heeft opgestoken, die eerder officieel waren vrijgegeven. Avined noemt als mogelijke oorzaken hiervan de uitloop van de kippen, waarvan de grond mogelijk nog fipronil bevat, en verhoogde afbraak van vetweefsel waardoor opnieuw fipronil in de kippen vrijkomt.

Mogelijk 3 bedrijven opnieuw besmet met fipronil

Nadat een bedrijf in Tilligte ruim twee weken geleden een tweede koppel kippen liet ruimen, opnieuw vanwege fipronil, kwam deze week via Duitsland aan het licht dat op een tweede, biologisch bedrijf in Nederland nieuwe kippen besmet zouden zijn geraakt. Volgens bestuurders uit de pluimveesector is er ook op een derde bedrijf sprake van opnieuw verhoogde waardes; daarover zijn verder geen details bekend. Volgens Avined gaat om het om incidenten.

Fipronil zou zeker 1 tot 2 jaar in de grond kunnen blijven zitten. - Foto: Jan Sibon

Fipronil zou 1 tot 2 jaar in de grond blijven zitten

De organisatie adviseert bedrijven met uitloop die getroffen zijn geweest door fipronil, om hun uitloop en de eieren zo spoedig mogelijk te laten onderzoeken op fipronil. De stof zou zeker 1 tot 2 jaar in de grond kunnen blijven zitten. Daarnaast adviseert Avined deze bedrijven om extra alert te zijn op situaties met verhoogde vetafbraak, zoals behandeling bij leververvetting, en ook dan extra eieren te laten onderzoeken.

Blijven bemonsteren

“We moeten constateren dat de vlooienband op sommige plekken nog niet is uitgewerkt”, zegt LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers, die de besmette stallen al eerder vergeleek met een vlooienband die steeds opnieuw fipronil blijft afgeven aan dieren. Hij drukt bedrijven op het hart om te blijven bemonsteren op fipronil en bij enigszins hogere of oplopende gehalten mest uit de stallen te blijven halen.