43% geslachte kuikens uit buitenland

Van de in Nederland geslachte kuikens was in 2017 57% afkomstig van Nederlandse vleeskuikenbedrijven.

43% van de in Nederland geslachte kuikens werd aangevoerd uit het buitenland. De buitenlandse kuikens kwamen met name uit Duitsland (38%) en België (4%). Kamervragen De VVD vroeg minister Carola Schouten (LNV) hoeveel in Nederland geslachte dieren ook daadwerkelijk in Nederland gehouden worden en wat de invloed kan zijn van de herkomst van kuikens op de risicobeoordeling die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakte van de pluimveevleesketen. Dit gezien de kans dat dieren die in andere landen gehouden worden, onder andere omstandigheden gehouden worden. In de risicoanalyse worden onder meer welzijns- en voedselveiligheidsproblemen vermeld die zijn aangetroffen op slachterijniveau. Toezicht op dierenwelzijnsaspecten Schouten liet in antwoord op de Kamervragen weten dat toezicht wordt gehouden op de dierenwelzijnsaspecten gerelateerd aan transport bij alle aangevoerde koppels op Nederlandse slachterijen. Informatie over houderij-omstandigheden van buitenlandse koppels wordt niet specifiek bijgehouden. De NVWA houdt geen toezicht op primaire bedrijven buiten Nederland. Als er bij de slachterij overschrijdingen worden geconstateerd bij koppels van een pluimveehouderij uit het buitenland, wordt dit gecommuniceerd naar de autoriteiten in de betreffende lidstaat. Als de dieren van een Nederlands pluimveebedrijf komen, wordt deze hier rechtstreeks over bericht door de NVWA. Hoewel er gemeenschappelijke Europese regels zijn voor de borging van dierenwelzijn op pluimveebedrijven, kan de invulling hiervan in andere landen leiden tot andere houderijomstandigheden, wat invloed heeft op dierenwelzijnsaspecten, erkent de minister.