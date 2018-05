Tekort aan vlees traag groeiende kip in supermarkt

Er is een tekort aan vleesproducten van traag groeiende kip die de supermarkten onder diverse huismerknamen aanbieden.

Vanwege het aanhoudende mooie weer is meer vraag naar kipproducten in de supermarkt ten opzichte van vorig jaar in mei, vertelde Hennie de Haan, voorzitter van pluimveehoudersvakbond NVP woensdag 30 mei aan BNR radio.

Tussensegment niet uitwisselbaar met andere kipproducten

Het tekort is ontstaan omdat de hoeveelheden kippenvlees voor de supermarkten, dat tussen de reguliere kip en kip met 1 ster Beter Leven ligt, precies wordt afgestemd voor alleen de Nederlandse markt. Dat dit tussensegment niet uitwisselbaar is met andere kipproducten en in elke supermarkt onder een andere naam in de schappen ligt, is geen wenselijke situatie, vertelde De Haan. De consument zou het verschil tussen de namen van de kipsegmenten van de verschillende supermarkten niet snappen.

Voldoende aanbod ander kippenvlees

De NVP-voorzitter verwacht overigens niet dat de schappen leeg zullen blijven. Er is nog voldoende aanbod van kippenvlees van Beter Leven-keurmerk of biologisch. Bij de poelier en op de markt is genoeg kippenvlees verkrijgbaar, ook regulier vlees.