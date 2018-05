Salmonella onder EU-norm bij Belgisch pluimvee

In 2017 voldeed België aan de door de Europese Unie gestelde doelen voor salmonella bij leghennen, vleeskuikens en vleeskalkoenen. Dit stelt Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) op basis van de salmonella-analyses die vorig jaar werden uitgevoerd.

Bij fokpluimvee voldeed België echter niet aan de normen en is er verbetering van de salmonella-bestrijding nodig. Bij opzetten en in de opfokfase testten 3 tomen positief, tijdens de productiefase 10 tomen. Door deze 10 besmette tomen komt het besmettingspercentage op 1,76%, dat is boven de wettelijke grens van 1%.

Bij de leghennen waren 1,01% van de tomen positief, de grens ligt op 2%. Onder alle opgezette tomen vleeskuikens bleek 0,27% positief te testen bij een ondergrens van 1%. Ook voor vleeskalkoenen ligt de ondergrens op 1% en bleek 0,47% van alle opgezette tomen positief te testen.