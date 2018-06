Rechtszaak NVWA over fipronil pas in 2019

De inhoudelijke behandeling van de dagvaarding die LTO/NOP en NVP hebben aangespannen tegen de NVWA over de fipronil-affaire, wordt begin 2019 behandeld.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. De dagvaarding waarin gesteld wordt dat de NVWA nalatig en onzorgvuldig heeft gehandeld, is begin december 2017 naar de rechtbank gestuurd. Waarom pluimveehouders nog zo lang moeten wachten, is niet bekend.

Inhoudelijke behandeling januari-april 2019

Voor de termijn van de zitting waarin de inhoudelijke behandeling plaatsvindt, houdt de rechtbank de periode januari-april 2019 aan. LTO/NOP en NVP stellen dat de NVWA de enorme schade ten gevolge van fipronil had kunnen voorkomen. Tot op heden zijn er nog steeds pluimveehouders die de gevolgen van de fipronil-affaire ondervinden.