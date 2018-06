Prijzen voor vleeskuikens kruipen richting top

De prijzen voor vleeskuikens, voor geslacht product en levende dieren, zitten bijna aan hun plafond

Het loopt meer dan redelijk in de vleeskuikenhandel. Bij geslacht product zijn echter weinig prijsverhogingen meer door te voeren, zo wordt in de markt gemeld. Bij bouten en vleugels lopen de bestellingen inmiddels wat terug. De filets zijn nog goed af te zetten en ook de export loopt wel door. Al met al schurken de prijzen tegen hun top aan.

Kleine prijsstijging in de Vernieuwde Contractnotering

Ondertussen stijgen de noteringen voor vleeskuikens de ene week bij de ene slachter en de volgende week bij een andere. Deze week is geen uitzondering op dit patroon. We zien het onder meer terug in een kleine prijsstijging in de Vernieuwde Contractnotering. De prijs ging met een kwart cent omhoog naar € 0,845 per kilo.

De noteringen voor vrije vleeskuikens maken na de verhoging van afgelopen week nu pas op de plaats. In alle gewichtsklassen leveren de dieren maximaal 96 cent per kilo op.

In de komende weken kunnen nog wel wat verhogingen worden verwacht, maar ook bij de levende dieren komt het prijsplafond in zicht. Naast de ramadan, die geen goede invloed heeft op de prijsvorming, komt eveneens seizoensmatig een eind aan de betere verkooptijd.