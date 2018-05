NVWA doet onderzoek naar fipronil-herbesmetting

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek naar de oorzaak van een herbesmetting met fipronil van een pluimveebedrijf in het Overijsselse Tilligte.

Het bedrijf heeft afgelopen week voor de tweede keer een koppel kippen geruimd, nadat eieren met te hoge gehaltes fipronil werden aangetroffen bij een controle verderop in de keten.

Uitloop

De pluimveehouder vertelde zelf tegen de krant Tubantia het vermoeden te hebben dat de nieuwe kippen besmet zijn geraakt in de uitloop, waar fipronil via mest van het vorige koppel in de grond zou zijn gekomen. Aan het begin van de ronde is het koppel bemonsterd en waren de dieren nog vrij van fipronil. De NVWA is aan het uitzoeken wat er precies speelt op het bedrijf en zegt alle mogelijke scenario’s van herbesmetting na te gaan. De theorie dat herbesmetting heeft plaatsgevonden via grond van de uitloop is er daar één van. Pluimveehouders doen er goed aan in hun achterhoofd te houden dat dit mogelijk een route van herbesmetting kan zijn, aldus een NVWA-woordvoerder.

Eigen onderzoek

Bij de NVWA zijn op het moment verder geen details van de situatie beschikbaar. De besmette eieren zijn gevonden bij eigen onderzoek van de keten volgens de autoriteit. Daar is de NVWA in ieder geval blij mee, zegt de woordvoerder. Ook de NVWA zelf doet steekproefsgewijs nog controles bij eieren in de supermarkt, maar daarbij is het bedrijf niet naar boven gekomen.

Soortgelijke situaties niet bekend

In de sector is tot zover niet bekend dat op andere pluimveebedrijven zich soortgelijke situaties voordoen. Ovoned-secretaris Ben Dellaert zegt geen aanwijzingen te hebben dat dit op andere bedrijven ook speelt. Ook bij fipronil-meldpunt Gelderse Vallei zijn geen andere bedrijven bekend die eerder vrij waren en waar fipronil weer is teruggekomen. Wel zijn er tientallen pluimveebedrijven die nog altijd (deels) op slot zitten.

Artikel gaat verder onder audiofragment. Pluimveehouder Jos Kienhuis in gesprek met verslaggever Jaap Even van RTV Oost.

Kippen laten ruimen

De pluimveehouder uit Tilligte vertelde tegen lokale media dat de vondst van nieuwe besmette eieren ‘als donderslag bij heldere hemel kwam’. Hij heeft afgelopen vrijdag opnieuw zijn 3.000 kippen laten ruimen, voor de tweede keer in nog geen jaar tijd. Ook de eiervoorraad is vernietigd. Half augustus vorig jaar liet het bedrijf ook de dieren ruimen, nadat ruien van het koppel geen soelaas bood. Van de bodem van de uitloop zijn monsters genomen voor nader onderzoek.