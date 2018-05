Inspelen op marktwensen toekomst pluimveehouders

Inspelen op marktwensen en samenwerken, daarin liggen kansen en toekomstmogelijkheden voor pluimveehouders.

Dat zei Peter van Horne, pluimvee-econoom bij Wageningen Economic Research, maandag tijdens een symposium van ForFarmers. De mengvoerfabrikant had van Horne gevraagd of er een gezonde toekomst is voor de pluimveehouders in Nederland.

Samenwerken kan horizontaal, dus met andere primaire producenten, of verticaal, met andere partijen in de keten. Van Horne signaleert dat pluimveehouders weinig samenwerken. Ze zitten wel bij elkaar in een studieclub, maar samen inkopen of afzetten, gebeurt slechts sporadisch.

Bescherming van de EU-markt

Aan dat toekomstperspectief verbond Van Horne wel een voorwaarde: bescherming van de EU-markt (‘fort Europa’), onder meer tegen eieren uit derde landen zoals Oekraïne, die niet gehouden zijn aan de productievoorwaarden die gelden voor pluimveehouders in de EU. Van Horne: “16% van de kostprijs in de EU heeft te maken net EU-wet- en regelgeving. In Nederland wordt zelfs 20 tot 25% van de kostprijs veroorzaakt door regelgeving en wensen van onze Duitse afnemers.” De pluimvee-econoom bepleitte, niet voor het eerst, dat free trade ook fair trade moet zijn.

Van Horne voorziet ook enkele knelpunten: vogelgriep, fijn stof en de internationale concurrentie. Nederland en de EU worden duurder en hebben te maken met derde landen die soms 25 tot 30% goedkoper kunnen produceren.

Investeren in de toekomst

Van Horne prees de Nederlandse pluimveehouders die meer dan andere Nederlandse veehouderijsectoren en ook meer dan pluimveehouders in andere landen in Europa, inspelen op ontwikkelingen in de markt en investeren in de toekomst. In de legsector gaf hij als voorbeeld de omschakeling naar scharrel, uitloop en biologische houderij, naar onbehandelde snavels en nog-GMO-voer. Bij de vleespluimveesector is de omschakeling naar vleeskuikenconcepten en de vierkantswaardering van vleespluimvee (door bijvoorbeeld ontbeend pootvlees te produceren).