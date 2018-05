GD waarschuwt voor pluimveeziekte Coryza

In de laatste 6 weken zijn op 5 pluimveebedrijven besmettingen met infectieuze Coryza vastgesteld.

Dat laat de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) weten. Op 4 pluimveebedrijven werd de ziekte daadwerkelijk aangetroffen (gelegen in het midden en noorden van het land, zie kaart hieronder), op 1 bedrijf is wel de aanwezigheid van de bacterie vastgesteld maar toonden de dieren geen ziekteverschijnselen. Het gaat om zowel leg- als vleespluimveebedrijven.

Acute snot

Coryza, ook wel ‘acute snot’ genoemd, wordt veroorzaakt door een bacterie en kenmerkt zich door vochtophopingen in de neusbijholte en bij de ogen. Het kan leiden tot uitval van meer dan 20% en forse eiproductie-dalingen.

Strikte hygiënemaatregelen en alert zijn op verschijnselen

De GD adviseert pluimveebedrijven strikte hygiënemaatregelen te handhaven en alert te zijn op eventuele verschijnselen van Coryza, om mogelijke verspreiding te voorkomen. Coryza is zeer besmettelijk, maar de bacterie kan maar kort overleven buiten de kip. Dat maakt hygiënemaatregelen zeer effectief, aldus de GD.

Kaart: Gezondheidsdienst voor Dieren

Op de GD-kaart van besmettingen in het laatste jaar staan ook 2 gevallen bij hobbypluimvee en een 2de koppel commercieel pluimvee die alleen drager waren, van eerder dit jaar. De vorige langere reeks aan besmettingen was in 2016, toen de bacterie zowel in het voorjaar als in het najaar in een korte periode op meerdere pluimveebedrijven werd aangetoond.