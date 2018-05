Fraude op Belgisch pluimveebedrijf

Mogelijk geknoei met etiketten en onder andere problemen met hygiëne.

Op het pluimveeverwerkingsbedrijf Smits in het Belgische Heist op den Berg is afgelopen weekend een inval geweest. Hierbij zijn 2 personen, de bedrijfsleiders, aangehouden, melden diverse Belgische media.

Voedselfraude

Politie en controleurs van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) hebben tot een inval besloten, omdat er sprake zou zijn van voedselfraude. Er zou geknoeid zijn met de etiketten van de houdbaarheidsdata op het vlees. Daarnaast waren er problemen met de hygiëne en waren er aanwijzingen dat reguliere kippen werden verkocht als biologisch vlees.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Grote supers werken niet samen met Smits

Meerdere supermarkten, waaronder Delhaize, Carrefour, Spar, Lidl en Aldi geven aan niet samen te werken met het betreffende pluimveebedrijf.

Smits Pluimveeproducten is een groothandel en verwerkt kip, gevogelte en wildproducten. Sinds 2012 is het bedrijf in handen van 2 nieuwe eigenaren.