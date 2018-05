Fipronil boven norm gevonden in 8 EU-landen

In eieren of kippen afkomstig uit 8 Europese lidstaten is fipronil boven de maximaal toegestane hoeveelheid (MRL) gevonden. Dat was in de periode 1 september 2017 tot 30 november 2017.

Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa verzamelde de resultaten van ruim 5.000 monsters die werden genomen bij eieren of kippen in Europese lidstaten voor een onderzoek naar aanleiding van de fipronil-affaire. De meeste monsters die de MRL overschreden kwamen uit Nederland (664 van de 742 positieve monsters). Het merendeel (40%) van de monsters was ook afkomstig uit Nederland. Eieren of kippen die eveneens de MRL overschreden, kwamen daarnaast uit Italië, Duitsland, Polen, Hongarije, Frankrijk, Slovenië en Griekenland. In één geval (Italië) ging het om een te hoge concentratie amitraz, in alle andere gevallen werd de MRL voor fipronil overschreden.

2.111 monsters uit Nederland en 4 uit Letland

De voorwaarden voor deelname aan het Efsa-onderzoek waren flexibel; het aantal ingezonden monsters varieerde van 2.111 uit Nederland tot 4 uit Letland. Landen kozen zelf of zij risicogericht bemonsterden of willekeurige monsters namen, en naar welke stoffen ze zochten. Bij willekeurig genomen monsters was 15,3% uit Nederland positief, 5,4% uit Italië en 2,1% uit Polen.

Efsa beveelt Europese lidstaten aan voortaan acariciden (pesticiden die specifiek werken tegen mijten en teken) mee te nemen in hun monitoringsprogramma‘s.