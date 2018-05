Eierprijs in supermarkt blijft op piekniveau

De prijs van scharreleieren in de supermarkt blijft op het hoge niveau van na de fipronil-crisis.

De prijs van scharreleieren in de supermarkt staat nog altijd op recordhoogte. Dit hoge prijspeil is ontstaan na de fipronil-crisis. Ten opzichte van een maand of drie geleden zijn de prijzen in de supermarkt niet of nauwelijks veranderd, terwijl van de NOP-richtprijs (een indicatie van de uitbetalingsprijs voor pluimveehouders) ruim een derde af ging in dezelfde periode.

Scharreleieren 25% duurder dan in 2017

Een doosje scharreleieren van 10 stuks, maat M, kost bij de Jumbo begin mei € 2,19 en bij Albert Heijn € 2,29, tegenover respectievelijk € 1,73 en € 1,75 in mei 2017. De gemiddelde prijs van scharreleieren in 9 Nederlandse supermarkten (waaronder Jumbo en Albert Heijn) ligt ruim 25% boven het prijsniveau van begin 2017.

Het feit dat de eierprijs in de supermarkt überhaupt zo is gestegen is opmerkelijk; normaal beweegt deze amper mee met de prijsschommelingen af-boerderij. Ten opzichte van de prijzen in 2010 weken de consumentenprijzen de laatste 8 jaar nooit meer dan een ruime 10% af, naar boven of naar beneden, blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research.

Prijs beweegt nog niet naar beneden

Waar pluimveehouders inmiddels weer uitbetaald krijgen op het prijsniveau van voor de fipronil-crisis (indien uitbetaald op een afgeleide van de richtprijs), betalen consumenten nog tot 40% meer voor een doosje eieren. Tot nu toe is nog geen beweging gaande dat de consumentenprijs weer teruggaat naar het oude prijspeil, hoewel daarbij wel als kanttekening geplaatst kan worden dat het huidige prijsniveau ook pas eind vorig jaar tot stand is gekomen, een stuk langzamer dan de ontwikkeling van de af-boerderij prijzen die gelijk na juli gestaag stegen.