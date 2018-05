EU voert kwart minder eieren uit

De export van eieren en eiproducten is in het eerste kwartaal van 2018 met bijna een kwart gedaald. De import is bijna verdriedubbeld is ten opzichte van de eerste 3 maanden van 2017.

Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie over de in- en uitvoer van eieren en eiproducten naar en van de EU.

De EU-landen hebben in de eerste 3 maanden van 2018 49.391 ton ei-equivalenten eieren en eiproducten uitgevoerd. Dat is 24,7% minder dan de 65.592 ton in dezelfde periode vorig jaar. De EU-import van eieren en eiproducten was van januari tot en met maart 9.795 ton, dat is 172,5% meer dan de 3.595 ton in dezelfde periode vorig jaar. De daling van de uitvoer wordt geweten aan de sterke euro en de hoge eierprijzen vanwege een lager aanbod, waardoor de EU de aansluiting op de wereldmarkt miste.

Japan nam met 12.904 ton 26,1% van de EU-export voor zijn rekening. Dat is 14,7% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen het Japanse aandeel in de EU-eierexport 23,1% bedroeg. Evenals voorgaande jaren is Zwitserland de tweede exportbestemming. Het Alpenland is met 10.776 ton goed voor 21,8% van de totale EU-uitvoer. Dat is 2,3% minder dan vorig jaar, toen het Zwitserse aandeel 16,8% bedroeg. Israël is de derde exportbestemming met een aandeel van 14,9%, het dubbele van vorig jaar. De export naar Israël groeide met 50% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2017.

Bij de EU-import van eieren en eiproducten voert Oekraïne de lijst aan met 3.739 ton, goed voor 38,2% van de EU-import, tegenover 289 ton in de eerste 3 maanden van 2017 (8,0% van de EU-import). De VS (3.295 ton) volgt met een aandeel van 33,6%, voor Argentinië (1.069 ton) met een aandeel van 10,9%. De import vanuit de VS noteerde een plus van 49,2%, die vanuit Argentinië groeide met 160,1%.