EU-pluimveevleeshandel loopt terug

Zowel de EU-export als de EU-import van pluimveevlees is in de eerste 3 maanden van dit jaar gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

De uitvoer bedroeg tot en met maart 261.095 ton, dat is 29,9% minder dan de 372.554 ton in dezelfde periode in 2017 en 28,8% minder dan in 2016. De invoer bedroeg tot en met maart 131.011 ton, dat is 39,6% minder dan de 217.070 ton in eerste 3 maanden van 2017 en 40,2% minder dan in 2016.

Bij de uitvoer ging bijna de helft minder pluimveevlees naar Hongkong en bijna een kwart minder naar Oekraïne. Bij de belangrijkste exportbestemmingen noteerde alleen de Filipijnen een plus: 56,3%. Zuid-Afrika, tot en met 2016 de belangrijkste exportbestemming van Europees pluimveevlees, is dankzij het importverbod, ver terug gevallen. In de eerste 3 maanden van vorig jaar was uitvoer naar Zuid-Afrika al meer dan gehalveerd ten opzichte van 2016.Dit jaar ging nog geen vijfde van de hoeveelheid in 2016 daarnaartoe.

Bij de import zijn Brazilië en Thailand al jarenlang de belangrijkste herkomstlanden, meestal in die volgorde. Dit jaar is Thailand echter het belangrijkste herkomstland met een aandeel van 38,9% van de EU-pluimveevleesimport. Brazilië, waar in het eerste kwartaal van 2017 nog meer dan de helft van de EU-pluimveevleesimport vandaan kwam, heeft nu een aandeel van 34,4%. Door het vleesschandaal en het zelfopgelegde tijdelijke embargo op de export van pluimveevlees naar de EU is de Braziliaanse uitvoer met 62,9% teruggelopen ten opzichte van de eerste 3 maanden van 2017.